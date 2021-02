EU-Parlament will Armut von Beschäftigten bekämpfen

Unter den Augen von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat das EU-Parlament Pläne gegen Erwerbstätigenarmut debattiert.

Olivier Matthys/AP Pool/dpa

Elsene. Ein Job soll Menschen versorgen - doch das ist nicht immer der Fall. Besonders betroffen von Erwerbstätigenarmut sind Frauen und Menschen mit Behinderung. Jetzt plant das EU-Parlament Gegenmaßnahmen.

Das Europaparlament will stärker gegen Armut von Beschäftigten vorgehen. Die EU-Abgeordneten stimmten einem entsprechenden Bericht zu, wie im Plenum in Brüssel verkündet wurde. Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit hatte zuvor in der Plena