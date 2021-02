EU-Russland-Beziehung am Tiefpunkt

Die Russland-Reise des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell entwickelt sich zum Debakel.

Olivier Hoslet/Pool EPA/AP/dpa

Elsene. Entspannung Fehlanzeige: Die Zeichen zwischen der EU und Russland stehen auf Konfrontation. Der Besuch des EU-Chefdiplomaten in Moskau konnte das nicht ändern - im Gegenteil. Und nun steht der Spanier auch noch selbst heftig in der Kritik.

Die Russland-Reise des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell entwickelt sich zum Debakel. Gleichzeitig ist die Beziehung zwischen der EU und Russland am Tiefpunkt. Borrell kündigte am Dienstag an, neue Sanktionen gegen Moskau vorschlagen zu wo