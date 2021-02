Junge Leute gehen laut Umfragen mit ihren Daten im Internet unvorsichtiger um als Erwachsene. Die Politik sollte zum Safer Internet Day deshalb die Internet-Anbieter in die Schranken verweisen.

Stefan Puchner

Osnabrück. Das hat sicher jeder schon mal erlebt: Wer auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken unterwegs ist, wundert sich hinterher, dass er so viel Zeit dort verbracht hat. Dabei ist genau dies das Geschäftsprinzip. Die Politik sollte Facebook & Co. in die Schranken verweisen.

Die Angebote sind so konzipiert, dass die Nutzer möglichst lange dort verweilen. Die sogenannten Umsonst-Dienste sind nämlich gar nicht umsonst. Die Wahrheit ist eine andere. Man zahlt massiv, zwar nicht mit klassischem Geld, sondern mit de