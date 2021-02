Mit Maske und Mütze: Unterricht in Corona-Zeiten folgt besonderen Hygiene- und Lüftungsregeln - auch bei klirrender Kälte im Wnter.

Boris Roessler/dpa

Osnabrück. Die klirrende Kälte ändert nichts daran: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hält zum Schutz vor Corona-Infektionen am Stoß- und Querlüften von Klassenräumen fest. Auch ein witterungsbedingter Wechsel in Szenario C (Distanzunterricht) ist nicht geplant, so Tonnes Büroleiter Frank Stöber auf eine entsprechende Anfrage einer Lehrerin. Seine Botschaft: Keine Ausnahme von der Regel.

Die Empfehlung der Fachleute ist eindeutig. Um Schüler und Lehrer vor Viren in der Luft und einer Erkrankung an Covid-19 zu schützen, müssen Klassenräume alle 20 Minuten drei bis fünf Minuten lang kräftig gelüftet werden. Im Sommer und im H