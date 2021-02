"Müssen mehr Frauen wegschicken": So hart trifft die Corona-Krise deutsche Frauenhäuser

Viele Opfer häuslicher Gewalt haben während eines Lockdowns kaum Chance, Hilfe zu suchen

Petra Schneider-Schmelzer/imago-images.de

Hamburg. In Deutschland herrscht ein eklatanter Mangel an Frauenhausplätzen und die Corona-Pandemie legt dies schonungslos offen. Auch in Norddeutschland gibt es zu wenig Hilfe für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Mitte März 2020: Die Bundesregierung kündigt in Deutschland weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens an. Der erste Lockdown seit Ausbruch von Sars-CoV-2 tritt in Kraft. Kitas und Schulen sind geschlossen, das öffentliche Leben