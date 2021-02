Sachsen will Schulen schon nächste Woche wieder öffnen

Die Kultusminister der Länder wollen bei weiter sinkenden Corona-Zahlen die Schulen in Deutschland ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen.

dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Dresden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Schulen noch bis Ende Februar dicht halten – und hat eine langfristige Öffnungsstrategie angekündigt. Die Länder wollen offenbar nicht mitziehen.

In Sachsen sollen Grundschulen und Kitas schon vom kommenden Montag an in einem eingeschränkten Betrieb wieder öffnen. Für Grundschüler soll jedoch die Schulbesuchspflicht vorerst aufgehoben werden, kündigte Kultusminister Christian Piwarz