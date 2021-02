Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff „Fortuna“ aus dem Hafen auf die Ostsee. Das Spezialschiff wird für Bauarbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. In der Debatte um den Ausbau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 will Bundespräsident Steinmeier auch an die historische Dimension berücksichtigt sehen. Der ukrainische Botschafter in Berlin ist empört.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Äußerungen zur umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 Verärgerung in der Ukraine ausgelöst. Die „fragwürdigen historischen Argumente“ Steinmeiers seien „mit Befremden und Empörung“ in Kiew auf