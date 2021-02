Die Bundeskanzlerin wird auch am Mittwoch im Anschluss an das Treffen mit den Länderchefs im Rahmen einer Pressekonferenz über die getroffenen Beschlüsse informieren.

Stefan Boness/Ipon/imago-images.de

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel informiert über die Lockdown-Beschlüsse nach dem Corona-Gipfel. Die Pressekonferenz im Livestream.

Der Lockdown in Deutschland zur Corona-Bekämpfung wird voraussichtlich noch bis in den März hinein andauern. Das zeichnete sich am Mittwoch bei den Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie ab. Jetzt informie