Regierung in Italien in Sicht? Draghi sondiert Lage

Mario Draghi (r.), frühere Chef der Europäischen Zentralbank, kommt in der Abgeordnetenkammer in Rom an.

Mauro Scrobogna/LaPresse/dpa

Roma. Ex-EZB-Chef Mario Draghi ist seit vergangenem Mittwoch auf einem Gesprächsmarathon mit den Parlamentsparteien. Er soll eine neue Regierung ausloten. Die Beratungen mit den Großen könnte eine wichtige Richtung vorgeben.

Für den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, geht es am Dienstag (ab 11.00 Uhr) auf der Suche nach einer Regierung für Italien in die möglicherweise letzte Sondierungsrunde.Zum zweiten Mal will sich der 73-Jährige mit V