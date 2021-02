Polizisten stehen Wache auf einer abgesperrten Straße in Mandalay, auf der es am Vortag zu Zusammenstößen mit Demonstranten gekommen war.

Str/AP/dpa

Naypyidaw. Die USA wollen den Putsch in Myanmar nicht ungestraft hinnehmen. Präsident Biden kündigt Sanktionen gegen die herrschenden Generäle an. Er will die Demokratie in das südostasiatische Land zurückbringen.

Die USA verhängen nach dem Militärputsch in Myanmar Sanktionen gegen die führenden Generäle. Dies kündigte Präsident Joe Biden zehn Tage nach dem Putsch in dem südostasiatischen Land am Mittwoch in Washington an.Die Strafmaßnahmen sollen si