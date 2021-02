Demonstranten in Yangon halten Bilder der inhaftierten Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw. Der Widerstand gegen die Militärjunta in Myanmar geht unvermindert weiter - aber jetzt reagiert die Polizei. Es wird geschossen, es gibt Verletzte. Auch die Zentrale von Aung San Suu Kyis Partie wurde jetzt zerstört. Aber wird das die Demonstranten aufhalten?

In Myanmar haben wieder zahlreiche Menschen in allen Landesteilen gegen den Militärputsch protestiert. Die Kundgebungen wurden dabei am fünften Tag in Folge immer bunter und kreativer. So marschierten in der größten Stadt Rangun (heute offi