Die Flagge der Russischen Föderation auf der Botschaft Russlands in Berlin.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Die Spannungen zwischen Deutschland und Russland wegen der Verhaftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny nehmen immer weiter zu. Jetzt reagiert das Auswärtige Amt auf die Ausweisung eines deutschen Diplomaten mit einer Vergeltungsaktion.

Als Reaktion auf die Ausweisung eines deutschen Diplomaten aus Russland muss ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin das Land verlassen. Das Auswärtige Amt teilte am Montag mit, dass ein russischer Diplomat zur „unerwünschten Per