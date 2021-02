Der Lockdown in Deutschland könnte noch über den Februar hinaus verlängert werden.

Berlin. Der Lockdown in Deutschland soll erneut verlängert werden. Ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest. Was noch in der Beschlussvorlage vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch steht.

Am heutigen Mittwoch treffen sich Bund und Länder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Aus einem ersten Beschlussentwurf im Vorfeld dieses Treffens geht hervor, dass der Lockdown verlängert werden soll. Das