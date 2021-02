Wahl in Ecuador: Correa-Zögling Arauz laut Prognosen vorn

Liegt in einer ersten Prognose vorn: Präsidentschaftskandidat Andres Arauz.

Dolores Ochoa/AP/dpa

Quito. Die Wähler in Ecuador durften am Sonntag zur Urne: Der junge Kandidat Arauz soll in einer ersten Prognosen die Nase vorne haben. Doch das Ergebnis ist knapp. Eine Stichwahl scheint notwendig.

Bei der Präsidentenwahl in Ecuador liegt der linke Ex-Minister Andrés Arauz nach ersten Prognosen vorne.Der erst 36 Jahre alte Arauz, der als Zögling des früheren Staatschefs Rafael Correa gilt, führt nach einer Nachwahlbefragung vom Sonnta