Eine Frau geht an einer Wand mit Wahlplakaten vorbei die für den Präsidentschaftskandidaten Andres Arauz werben.

Dolores Ochoa/AP/dpa

Quito. 13 Millionen Ecuadorianer sind heute aufgerufen einen neuen Präsidenten für das südamerikanischen Land zu wählen. 16 Kandidaten bewerben sich ums höchste Staatsamt. Umfragen deuten auf eine Stichwahl hin.

In Ecuador hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. In dem südamerikanischen Land sind mehr als 13 Millionen Menschen aufgerufen, den künftigen Staatschef sowie die Abgeordneten der Nationalversammlung zu wählen. Insgesamt bewerben sich