Noch während der EU-Gesandte Borrell (rechts) in Moskau ist, weist der Kreml europäische Diplomaten aus dem Land.

AFP PHOTO / Russian Foreign Ministry / handout

Moskau/Brüssel/Berlin. Die Moskau-Reise des EU-Außenbeauftragten Borrell endet im Desaster. Dass seine Forderung nach einer Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny ins Leere laufen würde, war zu erwarten. Aber dann setzen die russischen Gastgeber noch eins drauf.

Der Streit zwischen der EU und Russland über die Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny spitzt sich dramatisch zu. Das Außenministerium in Moskau wies am Freitag Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden aus, weil sie an Protes