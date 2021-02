Demonstranten in Mandaley überreichen der Polizei Rosen, während vier festgenommene Aktivisten vor Gericht erscheinen.

Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw. Die ganz großen Protestaktionen sind in Myanmar bisher ausgeblieben. Das Volk weiß um die Brutalität der Junta. Aber es gibt unzählige kleinere Aktionen - organisiert über soziale Netzwerke und mit Symbolen als Zeichen des Zorns.

Die öffentlichen Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar nehmen zu. Am Freitag kam es wie bereits am Vortag zu zahlreichen kleineren Kundgebungen und Aktionen, so etwa in den Hafenstädten Myeik und Dawei im Süden des früheren Birma, wie