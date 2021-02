Erstmals mehr als 4900 Corona-Tote an einem Tag in den USA

Menschen warten in einer Schlange vor einem Testzentrum im texanischen Weco, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Jerry Larson/Waco Tribune-Herald/AP/dpa

Baltimore. Trauriger Höchstwert: In den USA sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 450.000 Menschen nach einer Infektion gestorben. Nun kommen weitere 4942 hinzu.

In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchstwert erreicht. Am Donnerstag meldeten die Behörden 4942 Todesfälle, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in B