RKI-Chef Lothar Wieler zusammen mit Bundesgesundheitsminiser Jens Spahn auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Vor neuen Beratungen über den Lockdown schaut Deutschland mit Sorge auf die Virus-Varianten. Seit kurzem wird verstärkt nach ihnen gesucht. Nun gibt es erste Zahlen.

Die ansteckenderen Corona-Varianten dürften nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) eine immer größere Rolle in Deutschland spielen. Bislang dominierten sie aber noch nicht das Infektionsgeschehen, wie RKI-Chef Lothar Wieler in Be