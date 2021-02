Demonstranten stehen vor dem Justizpalast in Antwerpen, während der Urteilsverkündung im Prozess.

Antwerpen. Unter heftigen Protesten der Regierung in Teheran lieferte Deutschland 2018 den Iraner Assadollah A. an Belgien aus. Jetzt wurde der Mann mit Diplomatenpass als Drahtzieher eines vereitelten Terroranschlags verurteilt. Empörung in Teheran ist programmiert.

Im Prozess um einen vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen in Frankreich ist der Hauptangeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.Ein Gericht im belgischen Antwerpen sah es am Donnerst