Winterspiele in Peking: Boykottaufrufe werden lauter

Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking am 4. Februar 2022.

-/kyodo/dpa

Peking. Heute beginnt in der chinesischen Hauptstadt der 365-Tage-Countdown für die Winterspiele 2022. Ein Bündnis von internationalen Menschenrechtsgruppen fordert die Staatengemeinschaft auf, nicht an den Spielen teilzunehmen.

Genau ein Jahr vor Beginn der Winterspiele 2022 in Peking werden Aufrufe zu einem Olympia-Boykott wegen Menschenrechtsverstößen in China lauter. Während die Organisatoren in der chinesischen Hauptstadt heute den Startschuss zum 365-Tage-Cou