Streitfall Erbschaftsteuer. Braucht es eine Reform?

Jens Büttner/dpa

Osnabrück. Erbschaften und Schenkungen machen in Deutschland vor allem Vermögende noch reicher. Die Hälfte dieser Transfers geht an die obersten zehn Prozent der Begünstigten. Die anderen 90 Prozent teilen sich die verbleibende Hälfte, so das Ergebnis einer neuen Studie. „Wer in Deutschland viel hat, dem wird noch mehr gegeben“, kommentiert der DGB - und fordert Konsequenzen.

Es geht um jede Menge Geld: In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Nettovermögen der privaten Haushalte in Deutschland auf 13,8 Billionen Euro mehr als verdoppelt. Davon könnten nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfo