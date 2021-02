Konzert-Einlass nur mit Impfpass? Nein!

Nur für Geimpfte: Geht es nach CTS Eventim dürfen Musikfreunde künftig nur noch mit bestätigter Coron-Impfung zu Konzerten gehen.

Osnabrück. Wer nicht gegen Corona geimpft ist, soll künftig nicht mehr zu Konzerten gehen dürfen. Das fordert Tickethändler Eventim - und will damit Fakten schaffen in einer Debatte, die gerade erst anläuft.

Tickets für AC/DC, Rock am Ring und Helene Fischer laufen derzeit nicht so gut. CTS Eventim reagiert kreativ auf die coronabedingte Flaute und bietet seine Kompetenz und die belastbare Technik an, um die Impfungen gegen das Covid-19-Virus z