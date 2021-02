Polizisten nehmen während eines Studentenprotests eine Demonstrantin fest.

Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Istanbul. Die Proteste von Studierenden der Bogazici-Universität in Istanbul reißen nicht ab. Sie wehren sich gegen die Einsetzung eines Direktors durch Erdogan. Die Polizei greift hart durch.

Bei Protesten von Studenten in der Türkei gegen die Einsetzung eines neuen Direktors an der renommierten Bogazici-Universität in Istanbul sind erneut zahlreiche Menschen festgenommen worden.In der Millionenmetropole versammelten sich am Die