Alexej Nawalny vor Gericht.

dpa/ Moscow City Court

Moskau. Alexej Nawalny ist in Moskau von einem Gericht verurteilt worden.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist von einem Gericht in Moskau zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen, teilte die Richterin am Dienstag mit