Angeklagter hinter Glas: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny während einer Anhörung zu einem Antrag des russischen Strafvollzugsdienstes, seine Bewährungsstrafe in eine echte Gefängnisstrafe umzuwandeln.

Uncredited/Moscow City Court/dpa

Osnabrück. Der russische Oppositionspolitiker Nawalny soll für mehrere Jahre hinter Gitter. Gleichzeitig sollen Aufseher an Schulen verhindern, dass junge Leute an Protesten gegen die Regierung teilnehmen. So schafft man sich innenpolitisch immer mehr Gegner.

Keine Frage: Deutschland und Europa müssen ein großes Interesse an einer gedeihlichen Nachbarschaft mit Russland haben. Zu groß und einflussreich ist das Land, als dass man es links liegen lassen könnte; hinzu kommt die energiepolitische A