Geflüchteten Syrer zieht es in den Bundestag

Vor ein paar Jahren noch in Syrien, bald schon im Bundestag? Tareq Alaows ist gemeinsamer Direktkandidat der Grünen in Dinslaken und Oberhausen für die Bundestagswahl im Herbst.

Metodi Popow/imago images

Osnabrück. Mit dem Grünen-Politiker Tareq Alaows kandiert erstmals ein aus dem Bürgerkriegsland geflüchteter Mensch für das deutsche Parlament.

Wer politisch heute etwas werden will, muss im Netz präsent sein. Insofern bringt Tareq Alaows schon einiges an Voraussetzungen mit. Ob im Gespräch mit der Kapitänin und Seenotrettungsaktivistin Carola Rackete, als Gesicht in Deutschland le