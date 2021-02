Bereits am Dienstagabend spricht Merkel in der ARD zur aktuellen Corona-Lage.

Hannibal Hanschke/dpa

Berlin. Im Mittelpunkt der Schaltkonferenz wird die Frage stehen, ob der harte Lockdown verlängert wird. Bereits am Dienstagabend spricht Merkel in der ARD zur aktuellen Corona-Lage.

Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das aktuelle Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin, bestätigte den Termin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch in