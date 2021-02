Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit "harten Wochen der Knappheit" beim Corona-Impfstoff.

dpa/Fabian Sommer

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich laut eines Medienberichts beim Impf-Gipfel genervt von Nachfragen der Länderchefs.

In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben. Beim Impfgipfel am Montag sei klar geworden, dass