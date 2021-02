Militärputsch in Myanmar: Forderungen nach Reaktion

Anhänger des Militärs feiern die Ereignisse.

Aung Kyaw Htet/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Naypyidaw. In Myanmar regiert seit Montag wieder das Militär. Die Spitzen der zivilen Regierung unter der früheren Freiheitsikone Aung San Suu Kyi sind entmachtet und festgesetzt. Im Land geht die Angst um. Nun berät auch der UN-Sicherheitsrat in New York über die Lage.

Nach dem Militärputsch in Myanmar mehren sich die Forderungen nach einer entschlossenen internationalen Reaktion. US-Präsident Joe Biden drohte den neuen Machthabern im früheren Birma Sanktionen an.Auch der Sonderberichterstatter der Verein