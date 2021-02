Alexej Nawalny wird von einem Polizeibeamten eskortiert.

Sergei Bobylev/TASS/dpa/Archiv

Moskva. Vor zwei Wochen kehrte der beinahe mit dem Nervengift Nowitschok getötete Kremlgegner Nawalny nach einer Behandlung in Deutschland in seine Heimat zurück. In Moskau macht nun ein Gericht dem Feind von Präsident Putin den Prozess - trotz internationaler Proteste.

Ungeachtet internationaler Kritik will die russische Justiz den Kremlgegner Alexej Nawalny für Jahre ins Gefängnis bringen. Ein Gericht in der russischen Hauptstadt Moskau urteilt heute über den Antrag des Strafvollzugs, die in einem Prozes