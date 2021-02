So steht die Bundeswehr Portugal bei

Soldaten unterstützen im Kampf gegen das Coronavirus im In- und Ausland.

imago images/onw-images

Berlin . In Portugal wütet das mutierte Coronavirus. Die Bundeswehr soll bereits am Mittwoch das Land unterstützen.

Mit Soldaten und Beatmungsgeräten will die Bundeswehr von Mittwoch an dem weitgehend abgeriegelten Portugal in der Corona-Pandemie beistehen. Es sei geplant, dem EU-Partner zunächst 26 Sanitätskräfte sowie 150 Feldkrankenbetten und insgesam