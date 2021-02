Mitarbeiter des Gesundheitswesen auf einer Corona-Intensivstation in Lissabon. In Portugal steckten sich zuletzt binnen 14 Tagen 1429 Menschen je 100.000 Einwohner mit Corona an.

Armando Franca/AP/dpa

Berlin. Sanitäter, Betten, Beatmungsgeräte: In drei Rotationen sollen deutsche Soldaten in Portugal helfen. Die Corona-Pandemie hat das südliche EU-Land in schwere Nöte gebracht.

Mit Soldaten und Beatmungsgeräten will die Bundeswehr von Mittwoch an dem weitgehend abgeriegelten Portugal in der Corona-Pandemie beistehen.Es sei geplant, dem EU-Partner zunächst 26 Sanitätskräfte sowie 150 Feldkrankenbetten und insgesamt