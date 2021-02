Kranke früher geimpft? Das soll sich an der Impfverordnung ändern

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sollen Menschen mit Vorerkrankungen voraussichtlich teilweise etwas früher zum Zug kommen können als bisher geplant.

dpa/Jens Büttner

Berlin . Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt. Diese Menschen sollen früher geimpft werden.

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sollen Menschen mit Vorerkrankungen voraussichtlich teilweise etwas früher zum Zug kommen können als bisher geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Vorgaben zu Corona-Impfungen in