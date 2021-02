Ein Drei-Stufen-System soll den Kita-Betrieb unter Corona-Bedingungen regeln.

Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin. Bis Mitte Februar läuft offiziell der aktuelle Lockdown. Aber wie geht es danach weiter? Millionen Eltern wollen vor allem wissen, was an Schulen und Kitas passiert. Familienministerin Giffey hat für die Kitas ein Ampel-System vorgeschlagen, über das jetzt beraten wird.

Die Jugend- und Familienminister von Bund und Ländern beraten an diesem Montag über die Vorschläge von Familienministerin Franziska Giffey für eine „Kita-Ampel“.Die SPD-Politikerin hatte am Wochenende für den künftigen Kita-Betrieb unter Co