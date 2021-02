Kommt jetzt der bundesweite Tarifvertrag in der Altenpflege?

In der Pflege soll ein Tarifvertrag eingeführt werden.

imago images/Shotshop

Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte zuletzt im November bekräftigt, einen Tarifvertrag Pflege auf ganz Deutschland erstrecken zu wollen. Nun sind die Voraussetzungen geschaffen worden.

Die Beschäftigten in der Altenpflege in Deutschland sollen zum 1. August flächendeckend einheitliche und in vielen Fällen höhere Löhne erhalten. Das ist das Ziel eines Tarifabschlusses der Gewerkschaft Verdi und der Bundesvereinig