Bundeskanzlerin Merkel berät mit den Ministerpräsidenten der Länder über Verbesserungen bei Corona-Impfungen.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin/Brüssel. Es ist zumindest ein kleiner Schritt: Nach massiver Kritik sagt Astrazeneca zu, der EU doch mehr Impfstoff zu liefern als angekündigt. In Deutschland hat die Kanzlerin zu einem Spitzentreffen geladen. Doch große Hoffnungen auf schnelle Ergebnisse gibt es nicht.

Kurz vor dem „Impfgipfel“ bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Bewegung in den EU-Konflikt mit dem Pharmakonzern Astrazeneca gekommen.Laut EU will das Unternehmen im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern a