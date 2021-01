Druck zeigte Wirkung: Dieser Hersteller will nun doch mehr Impfstoff liefern

Die EU bekommt mehr Impfstoff für mehr Corona-Impfungen.

dpa/Patrick Pleul

Brüssel. Ursprünglich hatte der Hersteller 80 Millionen Corona-Impfdosen anvisiert, nun sollen es immerhin 40 Millionen werden.

Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte