Islamisten-Miliz greift Hotel in Mogadischu an

Krankenwagen, Sicherheitskräfte und Passanten versammeln sich auf der Straße vor dem Afrik Hotel.

Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Mogadischu. Somalia kommt nicht zur Ruhe. Wider erschüttert ein blutiger Angriff die Hauptstadt Mogadischu, wieder steckt die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab dahinter. Und das kurz vor einer wichtigen Präsidentenwahl.

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 17 Menschen getötet worden.Ein Attentäter in einem Auto habe sich am Sonntag vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft gesprengt,