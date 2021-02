Anschlag von Islamistenmiliz auf Hotel in Mogadischu beendet

Krankenwagen, Sicherheitskräfte und Passanten versammeln sich auf der Straße vor dem Afrik Hotel.

Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Mogadischu. Somalia kommt nicht zur Ruhe. Wider erschüttert ein blutiger Angriff die Hauptstadt Mogadischu, wieder steckt die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab dahinter. Und das kurz vor einer wichtigen Präsidentenwahl.

Sicherheitskräfte in Somalia haben einen Anschlag der Terrormiliz Al-Shabaab auf ein Hotel in Mogadischu beendet. Sie hätten die Angreifer töten und den Angriff gegen Mitternacht beenden können, sagte am Montag ein Polizist, Ahmed Bashane.I