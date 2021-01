Regierungssuche in Italien: Sondierungsgespräche in Rom

Giuseppe Conte im Senat. In der italienischen Regierungskrise gibt es weiter keine Lösung.

Andreas Solaro/Pool AFP/AP/dpa

Roma. Die Regierungssuche in Italien geht in die nächste Runde. Der Staatschef will es noch mal mit Giuseppe Conte als Regierungschef versuchen. Die Frage ist: Wollen das auch die potenziellen Bündnispartner?

In Italien hat die Politik am Sonntag weiter nach einer möglichen Drittauflage der Regierung unter dem zurückgetretenen parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gesucht. Zu Sondierungsgesprächen beim Präsidenten der Abgeordnetenkammer