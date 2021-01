In dieser deutschen Stadt ist der Wohnungsmarkt am umkämpftesten

Viele sind frustriert von der Wohnungssuche. Besonders in Großstädten ist der Markt umkämpft.

imago images/Bildgehege

Berlin. Bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts begehrt. In diesen deutschen Städten ist der Immobilienmarkt besonders umkämpft.

In keiner anderen Stadt in Deutschland sind Mietwohnungen einer Untersuchung zufolge so umkämpft wie in Berlin. Auf der Onlineplattform Immoscout24 erhielten Vermieter einer Bestandswohnung in der Bundeshauptstadt im Schnitt 137 Kontaktanfr