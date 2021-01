Impfstoffstreit: Keine EU-Kontrollen in Nordirland

Im Impfstoffstreit mit Großbritannien hat die EU versucht, die Wogen wieder zu glätten.

Aaron Chown/PA Wire/dpa

London/Brüssel. Im Streit um knappe Impfstoffe will die EU ihre Vakzin-Exporte künftig stärker kontrollieren. Weil dabei ausgerechnet die heikle irisch-nordirische Grenze in den Fokus geriet, war der Aufschrei groß. Brüssel lenkte ein - will jedoch weiter klare Kante zeigen.

Im Impfstoffstreit mit Großbritannien hat die EU versucht, die Wogen wieder zu glätten. „Konstruktive Gespräche mit Premierminister Boris Johnson“, twitterte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht zum Samstag.„Wir sind uns