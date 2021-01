Peking will sogenannte BNO-Pässe künftig nicht mehr als Reisedokument und Identitätsnachweis akzeptieren. Und Besitzer müssen sich womöglich auf weitere Einschränkungen einstellen.

Kin Cheung/AP/dpa

Peking/London. Von Sonntag an will London potenziell Millionen Bürgern Hongkongs ein Aufenthaltsrecht in Großbritannien gewähren. Peking sieht darin einen Eingriff in seine Souveränität - und reagiert mit kaum verhüllten Drohungen.

Im Streit mit Großbritannien um das umstrittene Hongkonger Sicherheitsgesetz will China Reisepässe, die dem Inhaber den Status eines britischen Bürgers in Übersee garantieren, nicht länger anerkennen. China werde den sogenannten BNO-Pass (B