Krakau, Danzig, Kattowitz: Nur drei Städte, in denen seit Tagen Polinnen (und Polen) gegen das neue restriktive Abtreibungsgesetz auf die Straße gehen. Eine von ihnen: Marta Lempart.

Grzegorz Banaszak/ZUMA Wire/dpa

Warschau. „Ihr habt euch mit den Frauen angelegt“: In Warschau und anderen polnischen Städten gibt es erneut Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Ein Kritiker spricht von „Folter“.

Den dritten Tag in Folge haben Menschen in mehreren polnischen Städten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert. Die Verschärfung gilt seit Mittwoch. In Warschau blockierten mehrere Hundert Demonstranten einen zentralen Ver