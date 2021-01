Axel Springer-Vorstandschef schreibt Brief an EU-Kommissionspräsidentin

Ursula von der Leyen.

dpa/Marijan Murat

Hamburg. "Wir wissen, wo Du bist. Wir wissen, wo Du warst. Wir wissen mehr oder weniger, woran Du denkst." Europa muss die Daten-Allmacht der amerikanischen Tech-Giganten brechen. Ein offener Brief des Vorstandschefs von Axel Springer Mathias Döpfner an die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.

Verehrte Frau Kommissionspräsidentin, liebe Frau von der Leyen,heute wende ich mich in einem offenen Brief an Sie, weil mein Anliegen von größtem öffentlichen europäischen Interesse ist und Sie zugleich die Präsidentin der Institution sind,