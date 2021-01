Die EU hat 400 Millionen Dosen des Oxford/Astrazeneca-Impfstoffs bestellt.

AFP/JUSTIN TALLIS

Brüssel. Am Freitag will die Europäische Arzneimittelbehörde das Prüfungsergebnis zum Impfstoff von Astrazeneca verkünden. Derweil veröffentlichte die EU den Liefervertrag.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will an diesem Freitag ihre Empfehlung über die Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca abgeben. Lässt sie das Präparat bedingt zu, gebe es einen dritten Impfstoff gegen Sars-CoV-2, der in Europa verimpft wer