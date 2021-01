Trump will Republikaner unterstützen

Donald Trump bei seinem lezten öffentlichen Auftritt als Präsident der USA.

Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Palm Beach/Washington. Er will noch weiter mitmischen. Ex-US-Präsident Donald Trump kündigt an, seiner Partei mit Rat und Tat zu helfen, um bei der Kongresswahl 2022 die Mehrheit in der Kammer zurückzuerobern.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will sich auch in Zukunft intensiv in der Republikanischen Partei engagieren. Trump habe ein „sehr gutes und herzliches“ Treffen mit dem republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin