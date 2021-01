Donald Trump will sich weiter in Republikanischen Partei engagieren

Donald Trump will sich weiter politisch einsetzen.

dpa/Manuel Balce Ceneta

Washington. Mit zahlreichen Störgeräuschen verließ der ehemalige US-Präsident Trump das Weiße Haus – ans Aufhören denkt er nicht.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will sich auch in Zukunft intensiv in der Republikanischen Partei engagieren. Trump habe ein "sehr gutes und herzliches" Treffen mit dem republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin