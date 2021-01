Auf eigene Verantwortung: Wer ohne Helm radelt, gefährdet sich selbst

Mann mit Kopfschutz: Leicht und in vielen modischen Modellen kommen heute Helme daher. Dennoch tragen immer noch viel zu wenige Erwachsene den Schutz beim Fahrradfahren. Das muss sich ändern.

Ralf Hirschberger/dpa-Bildfunk

Osnabrück. Sollte der Staat Radfahrer gesetzlich zu mehr Eigenschutz verdonnern? Das ist umstritten. Dabei haben die Helmbefürworter viele gute Argumente auf ihrer Seite.

Was für Kinder längst selbstverständlich ist, nämlich das Tragen eines Helmes beim Radeln, gilt vielen Erwachsenen immer noch als unzumutbar, weil hässlich, umständlich und in die Persönlichkeitsrechte eingreifend. Soll der Gesetzgeber also